Gladson: 23% do pacote de R$270 milhões da infraestrutura vão para o agronegócio    

Do pacote de R$270 milhões prometidos pelo Governo do Acre em obras de infraestutura, o governador Gladson Cameli destaca o valor de mais de R$60 milhões apenas no agronegócio.

“Vamos investir mais de R$ 60,6 milhões no fortalecimento do agronegócio. Na zona rural, vamos garantir trafegabilidade para escoamento da produção”, disse ele. O valor corresponde a 23% de tudo o que será aplicado em infraestrutura no Estado.

“Também investiremos nas áreas da saúde e educação, com reforma em hospitais e escolas. A infraestrutura urbana e o saneamento básico também integram esse pacote de obras públicas”, completou.

Estamos trabalhando para levar melhorias a todas as regiões do estado e assim cumprir as promessas que firmamos com o nosso povo.

Municípios beneficiados: Acrelândia, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco e Tarauacá.