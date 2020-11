Servidores do Núcleo Regional da Fazenda de Cruzeiro do Sul receberam nesta primeira semana de novembro capacitação para atender usuários dos serviços naquela cidade.

O treinamento voltado ao Sistema Integrado de Administração Tributária do portal da SEFAZ on line e o Sistema Eletrônico de Informação, além das demandas administrativas. A meta é aprimorar o serviço, tornando-o mais ágil e eficiente no atendimento aos contribuintes.

Durante quatro dias de treinamento, os servidores receberam orientações de utilização e aproveitamento de todos os recursos disponíveis. A capacitação foi realizada pelo servidor Eduardo Mesquita, da Divisão Regional de Rio Branco da Fazenda Estadual.

“Nosso objetivo é alinhar um atendimento padrão, de forma que o todo contribuinte seja tratado com cordialidade, eficiência e agilidade”, disse Mesquita.