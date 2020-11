Cooperativa inaugura mais uma agência em Rio Branco

Concretizada como a primeira instituição financeira em forma de cooperativa no Brasil, a Sicred Biomas, inaugurou nesta sexta-feira, 7, mais uma agência na capital do Acre, ampliando sua rede de atuação e gerando oportunidades de crescimento ao empresariado local.

A agência foi inaugurada na rua Alvorada, bairro Bosque, e é a segunda implantada em Rio Branco, em menos de dois anos. A primeira da capital, denominada agência Aquiri, fica situada no bairro Estação Experimental, nas proximidades no antigo supermercado Gonçalves, na Avenida Ceará. A previsão é de que até o fim do mês, mais uma agência seja inaugurada no município de Cruzeiro do Sul, totalizando quatro em todo o estado.

“Temos mais de 35 mil associados no Acre com dinheiro girando nas comunidades e fazendo a economia do estado girar. Esse é o nosso papel, desenvolver o estado através da nossa cooperativa. Hoje nós inauguramos mais essa unidade, para atender as necessidades das empresas locais, gerando emprego renda e ampliando nossa capacidade e atendimento físico. Com certeza um importante passo para o desenvolvimento do Acre”, disse o gerente da agência Bosque, Alberto Santos.

O Sicred é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e também com o desenvolvimento das regiões em que atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos mais de 4,4 milhões de associados, os quais exercem o papel de donos de negócio. São mais de 1,9 mil agências, oferecendo mais de 300 produtos e serviços financeiros no Acre e em outros 19 estados do país.

“O cooperativismo em si é um instrumento fundamental para proporcionar o desenvolvimento econômico e social de qualquer região. O objetivo da Sicred com a inauguração de mais essa agência, é atrair investimentos que possibilitem o financiamento de empreendimentos no meio rural e urbano, sejam eles para pequenos, médios ou grandes empresas e até para funcionários públicos. São mais de 300 produtos e serviços que estão à disposição de seus clientes, suprem necessidades e garantem seu crescimento”, explicou o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre, Valdemiro Lopes.