Após resultado na Pensilvânia, mídia declara Biden vencedor das eleições nos EUA

Algumas das principais empresas de comunicação dos Estados Unidos apontam o candidato democrata Joe Biden como o vencedor da disputa eleitoral norte-americana. Ele será o 46º presidente dos Estados Unidos. Segundo os dados da apuração realizada pela Bloomberg, AP (Associated Press), CNN, e New York Times o ex-vice-presidente atingiu entre 273 e 290 delegados. São necessários 270 para vencer o pleito no Colégio Eleitoral.

O resultado foi confirmado depois que foram contabilizados votos de novo lote na Pensilvânia, onde Joe Biden lidera a disputa.

Apesar de os jornais e TVs garantirem a eleição do democrata, a apuração oficial ainda não acabou. Isso porque os Estados ainda precisam contabilizar os votos que chegaram pelos correios, o que atrasa a homologação do resultado.

