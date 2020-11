Posse de Léo de Brito  anima militância antiga do PT  do Acre  

Antigos militantes do PT acreano se reuniram nesta sexta-feira (6) patra saudar seu mais novo deputado federal. Léo de Brito fez o juramento de posse em cerimônia remota na Câmara dos Deputados na companhia de líderes como Francisco Nepomuceno Carioca, Daniel Zen, Sibá Machado, Jorge Viana, Bira Vasconcelos, Marcus Alexandre e outros.

“Momento do juramento onde me comprometi a manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”, disse Léo.

Ele já adiantou que fará oposição a Bolsonaro e a Gladson Cameli.

Fotos: Gleilson Miranda/página de Léo de Brito no Facebook