Em todo o País, Acre e dois Estados tem mais deputados que municípios

O levantamento de Artur Piva, da Revista Oeste, mostra que existem três Estados brasileiros com mais deputados do que municípios. São eles: Acre, Amapá e Roraima. No Acre são 24 parlamentares estaduais para 22 municípios; no Amapá, 24 para 16; e em Roraima, 24 para 15. Em comum, todos eles são representados por 24 deputados estaduais. Isso ocorre porque a Constituição Federal determina que nenhum Estado terá menos de oito deputados na Câmara Federal, e que a quantidade de parlamentares nas assembleias legislativas — as câmaras estaduais — deve corresponder ao triplo de seu pares federais. Ou seja, oito vezes três corresponde justamente a 24 cadeiras.

Somados, os Estados do Acre, Amapá e Roraima têm 72 deputados estaduais e 53 municípios: em média, 1,35 parlamentar por município. Essa mesma relação em âmbito nacional é sete vezes menor: 0,18 parlamentar estadual para cada cidade do país.

