CRM denuncia condição precária de ambulância do Samu em Brasiléia   

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM) vistoriou, na última quarta-feira (4), quatro unidades básicas de saúde do município de Brasileia e observou principalmente que a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encontra-se em condições precárias.

Entre as unidades fiscalizadas estão ESF Tufic Mizael Saady, ESF Simão Mansou Bartha, ESF Antônio Monteiro dos Reis e Centro de Saúde Dr. Fernando Correia. O objetivo é acompanhar o funcionamento das unidades de saúde do Estado durante a pandemia.

Foi verificado tanto a disponibilidade dos equipamentos de proteção individual (EPIs) aos servidores de Saúde, como medicações e profissionais lotados na unidade. Além do fluxo e protocolo de atendimento dos pacientes.

A ambulância do Samu faz o transporte de pacientes das cidades de Brasileia e Epitaciolândia para Rio Branco.

O CRM havia recebido denúncia de que o veículo estava em condições precárias. A equipe confirmou que a denúncia era verdadeira e que a ambulância precisa passar por manutenção. Em contato com a gerência local, o Conselho foi informado de que já foi feita solicitação para o Samu em Rio Branco, que seria o responsável pela manutenção, porém nenhuma providência foi tomada.

“Pudemos observar que a ambulância se encontra em condição precária de manutenção, está com problema na porta traseira e os pacientes e acompanhantes reclamam que entra poeira durante o translado. A viatura também está sem ar condicionado, o que acaba tornando bem desconfortável a viagem para Rio Branco”, afirmou o conselheiro Marcus Vinicius.