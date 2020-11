Agentes encontram coca da pura em boca de fumo na Cidade do Povo

Ao final da tarde desta sexta-feira (6) agentes da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões(DCORE), apreenderam 404 gramas de cocaína (em estado de cloridato) em uma residência localizada na Cidade do Povo.

A investigação realizada pelos agentes da especializada identificou o local como sendo ponto de venda de droga e de posse das informações cumpriram mandado de busca e apreensão.

Durante as buscas no referido endereço, os agentes encontraram o entorpecente escondido em um dos compartimentos da casa.

No momento do cumprimento do mandado não havia ninguém no local, porém, de acordo com o delegado Leonardo Santa Bárbara, as investigações segue o curso no sentido de capturar o proprietário da droga que, segundo ele, já foi identificado.