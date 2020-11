Peoa acreana conta que saiu do Acre para dar vida melhor ao filho

A modelo acreana Raissa Barbosa já conquistou milhares de novos fãs e tem uma das torcidas mais consolidadas entre os participantes de A Fazenda

É assim que a grande imprensa trata a modelo. Aos 29 anos, a escorpiana que faz aniversário em 21 de novembro, está entre os participantes que entraram quase desconhecidos do grande público, porém, está se destacado tanto no programa que – saindo vencedora ou não – alcançou o status de celebridade. “Qual a história de Raissa até chegar ao reality? Universa conversou com amigo da modelo para saber mais sobre a vida da mãe de Felipe, de 11 anos, que, há quase 10 anos, deixou Rio Branco, no Acre, cidade onde vivia com a família”, relata o Universia, a quem amigos de Raissa contaram que ela deixou o Estado natal em busca de melhores condições para o filho.

