Militares desenvolvem grande operação contra Covid-19 nas terras indígenas do Acre     

Trinta militares profissionais de saúde, das mais diversas especialidades percorrem as terras indígenas do Alto Juruá, no Acre, em ação de enfrentamento à Covid-19. A ação interministerial envolve os Ministérios da Defesa e da Saúde e vai apoiar 18 mil índios dos polos bases de Tarauacá, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo e Mâncio Lima. As atividades ocorrem no período de 2 a 12 de novembro.

Na aeronave C-105, da Força Aérea Brasileira, foram embarcadas mais de duas toneladas de equipamentos de proteção individual, vacinas, medicamentos e testes para detectar a Covid-19 e a malária.

Essa é mais uma ação para fortalecer o atendimento de saúde na região amazônica brasileira e, principalmente, reforçar a atenção à população indígena no enfrentamento ao novo coronavírus. A missão é realizada com o suporte logístico do Ministério da Defesa, mediante o emprego da Força Aérea, do Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil.

Na região de Feijó, o acesso às comunidades indígenas mais distantes será realizado por meio de dois helicópteros, Black Hawk e Jaguar, do Exército Brasileiro.