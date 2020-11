Maciel vai a Roraima em busca de novas alternativas para agronegócio do Acre

Do Roraima Em Foco

O trabalho executado pelo Governo de Roraima para o desenvolvimento do setor primário vem sendo reconhecido Brasil a fora. O secretário de Agricultura do Acre, Edivan Maciel, está em Roraima para trocar experiências com o governador Antonio Denarium sobre a atração de investimentos e ações voltadas para o desenvolvimento da agricultura familiar.

Denarium ressaltou que o reconhecimento por parte de outros Estados é a comprovação de que Roraima está trilhando o caminho certo. “O Acre tem um rebanho e área plantada pelo menos quatro vezes maiores que os nossos. Estamos trocando experiência hoje sobre atração de emprego, renda e desenvolvimento. Sempre produzindo com sustentabilidade e protegendo o meio ambiente”, disse.

Um dos programas de Governo que chamou a atenção de Maciel foi o Agro em Campo, ação itinerante que leva atendimentos de assistência técnica, defesa agropecuária e regularização fundiária e ambiental. Em visita ao município do Cantá ele pôde ver de perto o trabalho intersetorial voltado para o desenvolvimento da agricultura familiar.

“Uma prática exitosa que haveremos também de levar para o Acre. Uma ação desse tipo faz com que a presença do Governo seja vista e sentida por quem está lá na ponta”, declarou.

O secretário de Agricultura do Acre também se interessou nas estratégias de atração de investimentos adotadas pelo governador Antonio Denarium. “Essa troca de experiências só vem acrescentar para um desenvolvimento econômico, social e ambiental da Amazônia toda. Temos 25 milhões de habitantes nessa região que precisam dos mesmos direitos, dignidade e oportunidade para crescer e com isso fortalecer cada vez mais o agronegócio em nossa região”, pontuou.

Denarium destacou que essa visita é o início de um elo de cooperação entre Roraima e Acre. “Vamos juntos trabalhar pelo desenvolvimento da Amazônia, somos uma região com muito potencial e capacidade de gerar, de forma sustentável, cada vez mais riquezas para o nosso país”, disse.

Isaque Santiago