Jonas Lima diz que  desvio de recursos da Covid-19 é o mesmo que tirar vidas     

Em sessão virtual da Assembleia Legislativa do Acre, o deputado Jonas Lima disse nesta terça-feira (3) que a Covid-19 é uma doença que veio para mexer com a vida das pessoas. Muitas vidas se foram nestes seis meses e nesta segunda-feira (2) as famílias lembraram a passagem de muitas das vítimas do vírus.

“Fizemos a parte que depende do Parlamento e é lamentável ver no Brasil e no nosso Estado o desvio de recurso da Covid-19. Isso é tirar vidas”, disse Lima.

A doença não parou e nos países mais avançados está voltando –a chamada 2a onda. Ele pediu desculpas à população do Acre pelo mal cuidado que os gestores tiveram com o recurso para combater a doença. “A cobrança vai vir sobre aqueles que pegaram o recurso e desviaram para outras finalidades”, disse.

O mundo, lembrou Lima, vive a pandemia e os gestores não se prepararam para que pode vir por aí. “As pessoas continuam praticando os mesmos atos”, afirmou.