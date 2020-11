  Edvaldo pede andamento da pauta e votação da lei que restabelece critério que impede cartão Avancard   

O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta terça-feira (3) há necessidade de o Poder Legislativa se afirmar e não permitir que suas prerrogativas não sejam usurpadas.

Ele se referia às mudanças no Estatuto do Servidor Estadual, que foram pactuadas através de um grande debate. “Quando foram regulamentar a lei incluíram um contrabando jurídico”, disse ele referindo-se ao advento do cartão Avancard.

Magalhães pediu esforço para que a pauta ande e se vote o projeto de lei que restabelece a regulamentação inicial da lei dos consignados. “Poder Legislativo precisa ter postura única e unificada”, disse o deputado do PC do B.

Ele destacou a luta pela vida do jovem Giovani Aciolly, que é filho do amigo Raimundo Aciolly, de Tarauacá. Giovani sofreu acidente de carro e está hospitalizado.