Estabelecimento comercial era fachada para boca de fumo no Preventório, diz PM

Asscom/PM

A Polícia Militar, através da Companhia de Policiamento de Choque (Bope), fechou, na noite deste sábado, 31/10, uma boca de fumo que funcionava disfarçadamente como uma lanchonete, em Rio Branco.

De acordo com os militares, após receberem informações de inteligência a respeito de uma lanchonete, no bairro Preventório, que funcionava como uma local para venda de entorpecentes, deslocaram-se para o local para averiguação.

No deslocamento a guarnição se deparou com um veículo que saia do local a ser averiguado e, a poucos metros da “boca de fumo”, foi realizada uma abordagem ao carro e em seu interior foi localizado entorpecentes. O indivíduo afirmou que havia adquirido o produto em uma lanchonete próxima ao local.

Os polícias realizaram um cerco tático no estabelecimento e se e uma pessoa tentou se evadir. ele foi abordado e na busca pessoal foram encontrados diversos tipos de entorpecentes, dentre eles maconha e cocaína além de uma grande quantia em dinheiro.

O material foi apreendido, as duas pessoas foram presas e encaminhadas à delegacia de flagrantes para que medidas cabíveis fossem adotadas.