Aposta única feita pela internet leva prêmio principal da Mega-Sena neste sábado (31)

No sorteio deste sábado (31) uma única aposta feita pela internet faturou exatos R$ 53.047.796,53 milhões da Mega-Sena. Com a aposta foi feita online o banco não divulga o Estado a cidade onde mora o mais novo milionário ou milionária do Brasil.

Os números sorteados foram: 28-06-07-42-45-49.

No Brasil, outras 105 apostas acertaram a quina e faturaram, cada uma, R$ 41.171,63 mil. Na Quadra houve 7.551 apostas ganhadoras, cada uma com o valor de R$ 817,87.

Para o próximo sorteio, na quarta-feira (04) a Mega-Sena pode pagar até R$ 22 milhões. As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até às 18 horas do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A probabilidade de vencer em cada concurso da Mega-Sena varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.