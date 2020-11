PM  vai ao Rosa Linda apurar denúncia e é recebida a tiros mas a casa caiu para a malandragem

Com ele foi apreendida uma pistola Taurus .40, com 5 munições e um celular proveniente de roubo. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes.

A segunda apreensão ocorreu neste sábado (31), no Bairro Belo Jardim II. Durante patrulhamento, os policiais se depararam com um veículo que possuía as mesmas características do veículo utilizado no roubo a uma casa de carnes. Os suspeitos não obedeceram a ordem de parada e saíram em fuga, mas foram interceptados pelos policiais que ao realizarem a busca veicular foi localizado o dinheiro roubado e um revólver calibre. 38. Mediante a situação foi dada voz de prisão aos autores e conduzidos à delegacia de flagrantes.