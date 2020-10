Acre apresenta saldo positivo na geração de emprego, diz Ministério da Economia

Conforme os dados do CAGED do Ministério da Economia publicados hoje, em setembro, o saldo do emprego com carteira assinada no Acre foi de 577 empregos. No mês ocorreram 2.209 admissões e 1.632 desligamentos. Com os dados de agosto, o Acre já acumula um saldo no ano de 2.948 empregos. O estoque total de empregos com carteira assinada no Acre, passou para 81.776 empregos.

]A equipe técnica do Observatório do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre está elaborando o Boletim completo do Emprego Formal e brevemente será publicado em nosso site https://forumdoacre.org.br/observatorio.