A ÚLTIMA pesquisa do IBOPE é a que melhor tem semelhança com o que se ouve de candidatos a vereadores, cabos-eleitorais, e políticos envolvidos na disputa eleitoral pela prefeitura de Rio Branco. O IBOPE registrou o que se escuta sempre no eleitorado, de que o candidato Tião Bocalom (PP) é uma candidatura em crescimento. Da pesquisa anterior do IBOPE para a divulgada ontem, o candidato Minoru Kinpara (PSDB) caiu 1 ponto. Tinha 29% e agora 28%. A prefeita Socorro Neri (PSB) caiu 3 pontos. Desceu dos 26% anteriores para 23%. Tião Bocalom (PP) foi quem mais cresceu no período entre as duas pesquisas. Na anterior apareceu com 16%, subiu 5 pontos percentuais, e hoje chegou aos 21%. O que favorece a candidatura do Tião Bocalom (PP) é de que cresceu na fase mais importante de uma campanha, que é na reta final da eleição. E deve se levar ainda em conta que é muito forte na zona rural, votos que a pesquisa não alcançou. Ninguém se admire se o Tião Bocalom (PP) chegar bem no segundo turno. Mas pelos números da pesquisa, levando em conta a margem de 4% de erro pode-se dizer que, nenhum dos três deve ser considerado como fora do jogo. Há tendências, mas ainda temos duas semanas decisivas para que os candidatos pontuem para cima ou para baixo. Não vejo nenhum com nome além dos três, na disputa do segundo turno.

CANDIDATURA ESTAGNADA

UMA CANDIDATURA que permanece estagnada na quarta colocação é a do deputado Roberto Duarte (MDB), que não consegue subir e chegar no andar de cima da disputa. Falta ao Duarte, perfil para cargo majoritário.

LEMBRA MUITO A SINHASIQUE

A CANDIDATURA do deputado Roberto Duarte (MDB) tem muita semelhança com a candidatura da ex-deputada Eliane Sinhasique (MDB) a prefeita. Como Roberto, Eliane foi uma boa deputada, mas não decolou.

EXIGE ALGO MAIS

PARA UMA CANDIDATURA majoritária, como a de prefeito, se exige algo mais de quem postula o cargo. O candidato tem de conquistar a simpatia do eleitorado. Pode ter grande estrutura de campanha, se não conseguir a empatia com o eleitor ao longo da disputa, não adianta, não decola.

NÃO FOI CONDENADO

NINGUÉM pode apontar o dedo de culpado para quem não foi julgado pela justiça em sentença definitiva. O deputado Nicolau Junior (PP), nem denunciado ainda foi, não é réu, e aplica-se a ele a presunção constitucional de inocência. Não antecipo julgamento de ninguém no BLOG.

O MESMO ACONTECE

A MESMA REGRA aplica-se aos deputados Manoel Moraes (PSB) e Antônia Sales (MDB).Todos vão ter antes amplo direito de defesa, assim dita a lei.

PEDRA CANTADA

A ÚLTIMA PESQUISA para a prefeitura de Cruzeiro do Sul só veio confirmar o que este BLOG publicou, de que a candidatura do sargento Adônis (PSL) iria estagnar, ante a arrancada dos adversários na reta final da campanha.

NÃO É QUESTÃO DE GOSTO

NÃO SE TRATA de gostar ou não do ex-prefeito Vagner Sales (MDB), mas ninguém pode desconsiderar de que é um craque em ganhar a eleição. O fato do filho Fagner Sales (MDB) liderar a corrida para a prefeitura é uma prova. E falta computar ainda, os votos não pesquisados da área rural.

GRANDE DIFERENCIAL

VOTO SE FIDELIZA, a vantagem do ex-prefeito Vagner Sales é a de que, ele se mostra presente nas suas bases o ano todo, não aparece apenas na época de campanha para pedir votos. Por isso, é um ganhador de eleições.

JOGO EMBOLADO

O VERADOR Joelson Pontes (PP) disse ontem ao BLOG que, não tem favorito na eleição para a prefeitura de Brasiléia, e que, o que mostram as ruas difere totalmente das pesquisas. Acha que a disputa será acirrada entre a deputada Leila Galvão (MDB) e a prefeita Fernanda Hassem (PT).

DISPUTA POLARIZADA

EM EPITACIOLÂNDIA as candidaturas do Delegado Sérgio Lopes (PSB) e de Everton Soares (PSL) chegaram na reta final emboladas na aceitação do eleitor. Só um ponto fora da curva porá o prefeito Tião Flores (PP) no jogo.

CHEGAM COMO FAVORITOS

DOIS PREFEITOS estão chegando nas duas últimas semanas da eleição como amplos favoritos á reeleição. O Tanízio de Sá (MDB), em Manuel Urbano; e, o prefeito Mazinho Serafim (MDB), em Sena Madureira.

PULOU PARA A DISPUTA

TODAS AS INFORMAÇÕES que chegam ao BLOG apontam na direção do professor Camilo (PSD) ser quem está na disputa com o prefeito Gedeon Barros(PSDB). Camilo deu uma arrancada e emparelhou com o prefeito.

ATROPELOU NA CHEGADA

A CANDIDATURA do professor Camilo (PSD) conseguiu, segundo informações de Plácido Castro, tirar o ex-prefeito Francisco Tavares (MDB) da polarização com o prefeito Gedeon Barros (PSDB), agora na chegada.

OTIMISMO COM SEGUNDO TURNO

O SENADOR SÉRGIO PETECÃO (PSD) tem a convicção de que o candidato Tião Bocalom (PP) está no segundo turno, e na frente. Petecão diz que sente ter o Bocalom caído na graça do povo. “Sinto onde ando”, diz ele.

SITUAÇÃO DIFÍCIL

O PT está numa situação difícil na disputa de vagas para a Câmara Municipal de Rio Branco. Tem um chapa de apenas 11 candidatos, e se for bem olhada, de destaque há apenas o vereador Rodrigo Forneck (PT).

QUADRO DIFERENTE

É UM QUADRO diferente da última eleição municipal. O PT pode ganhar nesta eleição no máximo uma vaga na Câmara Municipal de Rio Branco. Na eleição passada o PT elegeu quatro vereadores. Dará uma encolhida.

DOMÍNIO DE VÍDEO

NA SABATINA de ontem do ac24horas o candidato a prefeito Jamyl Asfury (PSC), foi um dos que melhor usou seu tempo, conseguindo ser conciso na explanação de suas metas. É um dos candidatos mais preparados á PMRB.

VALORES DA FAMÍLIA

JAMIL ASFURY (PSC) se apresenta como defensor dos valores da família.

EM HIPÓTESE ALGUMA

DEIXOU claro na sabatina de que está totalmente descartado um apoio á prefeita Socorro Neri (PSB), caso esta chegue ao segundo turno e ele não. Para ele, seria incoerência apoiar uma gestora com a qual não concorda.

CHEGA AOS DOIS DÍGITOS

O CANDIDATO á PMRB, deputado Daniel Zen (PT), que sempre apareceu com 3%, despontou agora no IBOPE com 7%, com crescimento de quatro pontos percentuais. O Zen vai chegar aos dois dígitos no fim da eleição.

FRASE MARCANTE

“É MELHOR manter o lobo do lado de fora do que tentar arrancar o seus dentes e garras depois que ele entrou”.