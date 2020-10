Prefeitura de Rio Branco realiza serviço de multivacinação na comunidade do Liberdade

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realizou na quarta-feira, 28, o Dia D de vacinação, na comunidade do Liberdade.

A campanha de multivacinação oferece 18 vacinas e tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. Além da vacinação, foram ofertados diversos serviços: palestras educativas, testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C, acompanhamento do bolsa família, entre outros.

Mais de 50 famílias foram atendidas na ação. “A atividade foi realizada na comunidade do Liberdade pelo segmento, e o objetivo da ação é atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes, bem como acompanhar as famílias do programa Bolsa Família”, afirma Dorotéia Rodrigues, gerente do segmento Bacurau.

A campanha se estenderá até o dia 30 de outubro e a meta mínima é vacinar 95% desse grupo alvo da vacinação, crianças e adolescentes, de forma indiscriminada, ou seja, no mínimo 23.853 crianças, bem como atualizar a situação vacinal e melhorar as coberturas vacinais.