Gladson divulga imagens inéditas da estrada que liga Feijó a Envira, no Amazonas; veja     

O governador Gladson Cameli divulgou nesta quinta-feira (29) imagens inéditas das obras de abertura da estrada que liga Feijó a Envira no Acre, um trecho de 90 quilômetros que pode mudar a configuração econômica-social da região. Os trabalhos estão bastante adiantados, segundo o governador.

“Essas são imagens da estrada que vai ligar o município de Feijó, no Acre, ao de Envira, no Amazonas. Nossas equipes trabalham arduamente na abertura do local, no lado acreano, para que em breve esse sonho dos dois estados possa se tornar realidade”, disse Gladson.

A ligação é de interesse do governo do Amazonas. No lado acreano, como citou Gladson, são 56 quilômetros até a divisa com o Estado vizinho.