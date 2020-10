Jenilson: comida está difícil imagine ter de pagar consulta na unidade de saúde

O deputado Jenilson Leite foi mais um que lembrou os servidores do Estado do Acre, e aproveitou, nesta quarta-feira (28), para condenar a iniciativa do Governo Federal de autorizar estudos para privatizar unidades de saúde no Brasil.

“Imaginem um país onde o alimento está difícil e a pessoa adoece e vai em uma unidade básica de saúde e tem de pagar pelo atendimento”, disse.

Os problemas se aprofundam à medida em que o Estado tira do povo a possibilidade de ser assistida. “As pessoas acabam tendo de ir morar atrás de grandes muros”, disse, repudiando o decreto 10.530, que abre as portas para privatização das unidades básicas de saúde. “É um absurdo o que estamos vivendo em nosso país”, disse, sentindo-se profundamente triste com os caminhos trilhados pelo Brasil.