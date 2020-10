Deracre conclui Operação Tapa-Buraco na AC-475 no trecho que liga Plácido de Castro a Acrelândia

O Governo do Estado do Acre, por meio do Deracre, concluiu na última sexta-feira, 23, a Operação Tapa-Buraco, que estava sendo realizada na AC-475, no trecho que liga Plácido de Castro a Acrelândia.

De acordo com Tadeu Ferreira Castelo, engenheiro encarregado, as obras tiveram início no mês de julho. A ação é fruto de parceria entre a prefeitura e o governo do Estado.

“A prefeitura entrou com alimentação e estadia, enquanto o Deracre forneceu os equipamentos e insumos para a execução dos trabalhos na pista”, explicou.

Outros trechos

Segundo o engenheiro, a atuação dos profissionais na AC-40 tem como objetivo dar celeridade aos trabalhos que são realizados em vários locais, mas ainda não atingiu a expectativa esperada pelo governo.

Ele ressaltou ainda que sua equipe “não deixará a via até dezembro”, e que “a tendência daqui a mais alguns dias é o que o governo ordene o cumprimento da retomada dos trabalhos na região, tapando os buracos dos 16 km no trecho que liga Acrelândia à BR-364”.

Tadeu afirmou que a atuação de sua equipe na operação só é impedida quando há restrição do clima, como, por exemplo, a chuva.