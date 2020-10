Operação Hórus prende quatro e encontra armas e munição em municípios isolados do Acre

A missão ocorreu com a integração entre as Polícias Militar, Federal e Civil. Das intervenções policiais nos municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo foram cumpridos mandados com quatro prisões, apreensões de três armas de fogo e munições. “A integração entre as forças de segurança, com ações pontuais e coordenadas, tem nos trazido excelentes resultados no combate ao crime no Vale do Juruá”, pontuou o Ten Cel Evandro, comandante do 6° BPM.