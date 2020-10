Edvaldo festeja aumento do Simples e presta solidariedade a Gladson por ataques pessoais do “submundo”     

O deputado Edvaldo Magalhães congratulou-se nesta terça-feira (27) com a decisão da Sefaz em ampliar o limite do Simples Nacional para as empresas do Acre.

“Destaco uma fala do deputado José Bestene anunciando a medida ainda no ano passado e eu me somei à essa fala”, lembrou o deputado do PC do B. “Essa medida abre perspectiva para as pequenas empresas do nosso Estado, que estavam engessadas”, completou.

Com o limite maior, as empresas farão face ao crescimento sem precisar de alterar o regime tributário. “O fato do Acre dobrar o teto responde a um momento em que há verdadeira agonia no setor do comércio e serviços em função da crise aprofundada pela pandemia”, observou Magalhães.

No momento seguinte, o deputado oposicionista disse que foi chamado a prestar solidariedade ao governador Gladson Cameli em relação às manifestações envolvendo questões pessoais e familiares do Chefe do Executivo Acreano.

“A gente pode ser duro no embate e debate político mas nunca podemos querer ou concordar quando as coisas se resvalam para as agressões pessoais e familiares”, afirmou o deputado. “Quem adota esse comportamento é do submundo”.

Segundo ele, é tudo fruto de guerra política que vive a base do governo -não a base parlamentar na Aleac mas a base “parida” nas últimas eleições. “Tenho certeza que o próprio governador vai fazer reflexões”.

“A minha solidariedade é no sentido de chamar a atenção. Temos de ter coragem para ter posição e assumir nossas opiniões. Não podemos concordar com a chacina moral e familiar”, finalizou.