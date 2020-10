Polícia Militar reúne mulheres para falar sobre prevenção do câncer de mama

Com o objetivo de alertar mulheres quanto aos cuidados para a prevenção do câncer de mama, a Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou na manhã desta segunda-feira, 26, no gabinete do Comando-Geral, em Rio Branco, um evento alusivo ao Outubro Rosa. Na ocasião, foi apresentado o livro “Transformando Dor em Alegria”, da tenente Maria Inêz Pereira de Melo, sobre sua história de enfrentamento à doença.

A enfermeira Lohany Cristiny abriu o evento com uma abordagem sobre os hábitos que as mulheres devem ter para prevenir e identificar o câncer de mama, como o autoexame. Já a nutricionista Liana Merched deu dicas para uma alimentação saudável, voltada a reduzir os fatores de risco para a doença, e posteriormente, realizou atendimento nutricional.

Ao apresentar o livro “Transformando Dor em Alegria”, a tenente Maria Inêz diz que escrevê-lo foi uma forma de relatar a dor e o sofrimento de alguém que descobre, de repente, um câncer. “Eu poderia ter ficado quieta, mas eu quis me mostrar. Mostrar quanta dor há você passar por um processo que te mutila, que dói a alma, dói o físico. Você tem que ter apoio da família, dos amigos, de uma equipe médica multifuncional e, acima de tudo, humanizada. Sou muito grata a tudo isso. Sou muito grata à PM, principalmente às mulheres da Polícia Militar, porque elas deram as mãos e disseram ‘vamos ajudar’, então, eu saí daqui [para tratamento] muito rápido. Aqui é minha casa. De todos os eventos que participei, este, com certeza, é o que vai ficar mais gravado na minha alma”, declara.

“Parabenizo as policiais femininas por terem estado presentes nesse momento tão difícil da vida da subtenente Maria Inêz, parabenizo a ela, pela sua recuperação, e, também, a equipe da Policlínica, pelo atendimento ao nosso efetivo, principalmente às mulheres. Que não somente no mês de outubro, mas o ano todo, possamos pensar na questão da nossa saúde”, disse o comandante-geral da PMAC, coronel Paulo César Gomes.

Durante o evento, também foram disponibilizados testes rápidos de glicemia e aferição de pressão arterial por uma equipe da Diretoria de Saúde da PMAC (Policlínica). Ao final das explanações, como forma de homenagem, a subtenente Maria Inês recebeu um buquê de flores e, em seguida, foi servido um café da manhã aos presentes.