A Prefeitura de Rio Branco iniciou nesta segunda-feira, 26, qs ações do programa de capacitação de comerciantes que irão atuar no Aquiri Shopping. Ao todo são 485 contemplados. Deste total, 100 negociantes que atuam na região do calçadão da Benjamim Constant participaram da abertura.

Os profissionais em vendas passarão por esta habilitação que tem duração de oito dias. Cada grupo de 100, ao final da capacitação, coordenada pelo Sebrae no Acre e aplicada pela empresa Ponto de Referência, especializada em estão estratégica de atendimento para quem busca inovação.

De acordo com Edson Rigaud, secretário municipal de Infraestrutura, é o último passo antes do lojista, de fato, receber seu box. Todos receberão capacitação sobre técnicas de venda, varejo e administração de caixa, entre outras.

“É um sonho antigo, alimentado por várias pessoas. Iniciou na gestão do prefeito Marcus, que construiu cerca de 34% da obra. A prefeita Socorro Neri assumiu esse sonho como um sonho dela também, fez uma operação de crédito e nos últimos dois anos avançamos no restante dos 66% do Shopping. Aqui tem o trabalho de muita gente, graças a Deus vamos entregar esse equipamento muito bom para a cidade de Rio Branco”, disse Rigaud.

Comerciante do ramo de confecção há mais de 15 anos, Nayara de Lima, disse está muito gratificada e se sente agraciada pela realização de um sonho pessoal. “Apesar da pandemia a Prefeitura está nos entregando algo que vai mudar nossa qualidade de vida”, ponderou.

Cláudia Azevedo é consultora da Ponto de Referência e segundo ela, a empresa está trazendo o que há de mais moderno e atual no tamanho e na medida necessária para os comerciantes do Aquiri Shopping encarar essa concorrência no novo ambiente. “O melhor de tudo é que a agente vai fazer um acompanhamento para tirara dúvidas, temos ferramentas que ajudam colocar esses conceitos em prática”, destacou a consultora.