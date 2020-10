Após contaminação de servidor, Detran tem atendimento suspenso nesta segunda-feira

A unidade de Serviços de Veículos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ficará fechada nesta segunda-feira, 26. A medida foi necessária em virtude da contaminação de um servidor da autarquia por Covid-19.

Todas as salas do prédio localizado na Avenida Nações Unidas, no bairro Estação Experimental, passarão por total desinfecção para que o atendimento seja retomado na terça-feira, 27, sem nenhum prejuízo aos servidores e usuários dos serviços. O procedimento será realizado pela equipe do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa).

Os agendamentos de serviços que estavam marcados para esta segunda serão atendidos na terça-feira, 27, sem prejuízo aos solicitantes.

O Conselho Diretor do Detran reforça que diversas medidas de prevenção e combate ao coronavírus têm sido adotadas. Aos servidores foram entregues equipamentos de proteção individual como máscaras e protetores faciais retráteis. Além disso, protetores de acrílico nos guichês e totens de dispensação de álcool gel foram instalados em todas as unidades da autarquia na capital e interior.