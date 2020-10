A caiçuma, denominação genérica dada pelos indígenas brasileiros a diversas bebidas, comumente fermentadas, preparadas com mandioca doce cozida, frutas, milho cozido, tem sua preparação um momento festivo, que dura até 10 horas.

A Embrapa do Acre preparou um vídeo sobre a preparação da caiçuma pelo povo Puyanawa, do Vale do Juruá.

Assista: