Corpo de Bombeiros é acionado para conter incêndio em vegetação

Na noite de sexta-feira, dia 23, a guarnição de Salvamento do 2° Batalhão de Rio Branco foi acionada via 193 para atender incêndio em vegetação, no Ramal Bom Jesus, bairro Vila Acre.

Chegando ao local, os bombeiros militares constataram que o incêndio queimava em ampla faixa de metragem e disperso em aproximadamente cinco pontos, com relevante distância de deslocamento entre eles e, também, próximo a residências.

Havendo dificuldades de proximidade por via terrestre de modo veicular, a guarnição efetuou a maior parte de seu deslocamento por caminhada, utilizando-se de abafadores e bomba costal para realizar a extinção do fogo.

Após quase 3 horas de combate, o incêndio se deu por debelado. Sequencialmente, analisando-se a área afetada pelo incêndio e vislumbrando impossibilidade de reignição, a guarnição procedeu em retorno à base.