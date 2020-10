UPA de Cruzeiro do Sul realiza dia de prevenção ao câncer de mama e colo do útero

O mês de outubro é dedicado ao combate e à prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Dessa forma, a UPA de Cruzeiro do Sul realizou nesta sexta-feira, 23, um dia dedicado às servidoras e pacientes da unidade alusivo à campanha Outubro Rosa.

Nesta sexta, servidoras da UPA e pacientes foram recepcionadas com um café da manhã e palestras com psicólogas e outros profissionais de saúde, que mostraram a importância da prevenção no controle dos casos de câncer, além da realização de atividades físicas.

O gerente da unidade, Macson Rosas, destacou a importância de recepcionar bem os usuários do sistema e a motivação dos servidores para que haja atendimento mais humanizado. “Decidimos realizar essa semana de atividades voltadas para as mulheres que trabalham aqui, pois acreditamos que primeiro precisamos cuidar da saúde de nossos servidores para que possamos atender melhor nosso paciente. Quero agradecer nosso governador, que não tem medido esforços para nos dar as melhores condições de trabalho”, destacou.

Giliarde Santos, coordenador do Núcleo de Educação Permanente do Estado, disse que é uma satisfação proporcionar esse momento de cuidados com as servidoras. “Quando tratamos bem nossos servidores, certamente temos um tratamento mais eficiente ao nosso paciente. Então é nossa missão cuidar bem de nossos servidores”, enfatizou.