Socorro Neri “lamenta” atuação de fiscais contra vendedor de melancia

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra fiscais da prefeitura de Rio Branco neste sábado, 24, destruindo uma barraquinha feita de madeira e palha de um feirante, na esquina do bairro Boa União, próximo à escola Marina Vicente Gomes.

Nas imagens, é possível perceber o uso da força empenhada pelos fiscais da Prefeitura para destruir a barraquinha do feirante que vende melancia, tudo isso com o apoio e o consentimento de agentes da Polícia Militar do Acre.

Em Nota, a prefeita Socorro Neri lamentou a situação do feirante e informou que acionou a equipe da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (SAFRA) para tomar providências imediatas.

“Assim, ao tomar conhecimento do episódio de fiscalização envolvendo um comerciante informal de melancias, a prefeita Socorro Neri lamenta o ocorrido e informa que determinou à equipe da SAFRA a adoção de providências imediatas para oferecer o suporte técnico e material necessário para a inclusão produtiva do cidadão”, afirmou.

Veja o vídeo aqui