Governo Federal põe imóveis à venda em Rio Branco e Cruzeiro do Sul   

A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia (SPU/ME) colocou à venda 53 imóveis da União sem uso em todo o país. No Acre são três imóveis.

Estão à venda duas casas em Rio Branco, avaliadas em RS 312 mil e RS 383,5 mil. O outro imóvel à venda é um terreno de 300 m² localizado no município de Cruzeiro do Sul, avaliado em RS 64,5 mil. A sessão pública será realizada no dia 8 de dezembro.

Além do Acre, os ativos estão localizados no Distrito Federal e nos Estados da Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

Os avisos de licitação das concorrências públicas eletrônicas foram publicados nesta sexta-feira (23/10) no Diário Oficial da União. No total, os ativos estão avaliados em RS 60,3 milhões.

A alienação dos imóveis da União que estão vagos e que não possuem uso para a Administração Pública segue a diretriz do governo federal de reduzir o tamanho do Estado, dando uma melhor destinação aos ativos.

A maior oferta está concentrada no Distrito Federal, onde estão à venda 21 apartamentos funcionais que estão sem uso. Os imóveis estão localizados nas Superquadras Sul 104, 105, 216, 302, 311 e 316 e nas Superquadras Norte 105, 106, 108, 304, 307 e 313. O valor mínimo varia entre RS 637.163, 62 e RS 1.441.694, 78. Os certames serão realizados nos dias 24 e 26 de novembro e nos dias 01, 03, 08 e 10 de dezembro.