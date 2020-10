Com foco na mesma BR 364, PRF  do Acre e Rondônia ampliam parcerias      

Em reunião realizada em Porto Velho, superintendentes da Polícia Rodoviária Federal do Acre, Getulio Mario Gomes de Azevedo, e de Rondônia, Gilson Alves de Oliveira, ampliaram as parcerias entre as unidades.

Durante todo o dia, os inspetores analisaram os números operacionais das duas Superintendências, com troca de informações e planejaram estratégias para futuras ações conjuntas, de cunhos administrativo, logístico e de fiscalização.

“Por vários anos, a PRF do Acre esteve vinculada, administrativa e financeiramente, à Superintendência de Rondônia. Em abril de 2016, foi instituída a Superintendência da PRF no Acre. Devido à proximidade geográfica e à ligação terrestre entre os dois estados ocorrer pela BR-364, a relação histórica entre as Superintendências mantém-se de forma natural. O limiar da circunscrição de ambas passa pela fiscalização da mesma rodovia federal. Por isso, a necessidade de cada vez mais realizar ações integradas”, avalia a PRF.