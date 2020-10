Mais de 900 acreanos terão direito ao lote residual de restituição do IR

A Receita Federal abre nesta sexta-feira (23) a consulta ao lote residual de restituição do IRPF do mês de outubro de 2020.

No Acre, o valor total de R$ 1.789.814,83 será distribuído entre 938 contribuintes. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, 15.394 contribuintes terão direito a créditos no valor total de R$ 30.447.017,75.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita Federal Na consulta ao Portal e-CAC, é possível acessar o serviço Meu Imposto de Renda e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora.

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF. Com ele será possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

O crédito será feito no dia 30 de outubro. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio do Portal e-CAC, no serviço Meu Imposto de Renda, na opção Solicitar Restituição não Resgatada na Rede Bancária.