Com apoio do Exército, 31 aldeias e 3 comunidades remotas do Acre ganham rede de água potável       

O Exército Brasileiro deverá implantar sistema de abastecimento de água simplificado em aldeias indígenas de Jordão e comunidades ribeirinhas de Marechal Thaumaturgo.

A obra do governo do Estado, por meio do Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre (Proser), alcançará quase quatro mil pessoas em 31 aldeias indígenas de Jordão e três comunidades ribeirinhas de Marechal Thaumaturgo com a distribuição de água potável. Ao todo, serão implantados 53 sistemas de abastecimento simplificado. Cerca de R$ 8,5 milhões em recursos já estão assegurados para o início das benfeitorias.

Pedido nesse sentido foi feito pelo governador Gladson Cameli diretamente ao comandante do 2º Grupamento de Engenharia, o general acreano Marcelo Pereira Lima de Carvalho.

Cameli quer auxílio no transporte aéreo e fluvial de insumos, materiais e pessoal. Assim como a extração de matéria-prima (madeira e areia) para a execução dos trabalhos, previstos para serem concluídos em 10 meses.