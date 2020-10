Polícia Militar apreende entorpecentes e prende cinco em Tarauacá

Assessoria de Comunicação da PMAC

Uma ação eficiente de policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM), localizado no município de Tarauacá, resultou na prisão de 4 pessoas e na apreensão de um adolescente, todos acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. O fato aconteceu na tarde desta quarta-feira, 21, de outubro.

Policiais do grupo Tático faziam patrulhamento, quando receberam uma denúncia informando que alguns indivíduos estariam com drogas no bairro Senador Pompeu. Os militares constaram o fato e apreenderam 46 trouxinhas de cocaína, materiais usados na preparação de entorpecentes e dinheiro. Também foram apreendidos eletrodomésticos sem notas fiscais.

Os cinco autores foram encaminhados para Delegacia Geral de Polícia Civil do município para serem tomadas as demais providências cabíveis ao fato.