Ensino remoto emergencial começa nas graduações da Ufac em 26/10

As aulas do ensino remoto emergencial (ERE) na Ufac iniciam nesta segunda-feira, 26, nos cursos de graduação, através de um período letivo especial que se encerra em 28 de janeiro de 2021. As plataformas virtuais Moodle e G Suite serão usadas pelos alunos. um site foi criado para orientar estudantes e professores quanto ao uso de tecnologias de informação e comunicação.

“O retorno das atividades de ensino, por meio remoto, ou seja, mediadas por tecnologias digitais, nesse contexto da pandemia, tem se apresentado como única alternativa possível para atender a continuidade do processo de ensino-aprendizagem, minimizando impactos e prejuízos que a pandemia tem causado no ensino superior”, disse a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno.

Em cada período serão ofertadas até três disciplinas ou até 300 horas para os cursos que funcionam apenas em um único turno; para os cursos em horário integral serão ofertadas até seis disciplinas ou até 600 horas. Antes da volta às aulas, começou na segunda-feira, 19, com programação virtual, a semana de ambientação e acolhimento dos estudantes para o ERE, a qual termina nesta sexta-feira, 23.

Para alunos regularmente matriculados e em vulnerabilidade econômica, a Ufac publicou editais para disponibilizar, com verba do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), auxílio financeiro digital, durante o período letivo especial.

O ERE foi aprovado pela resolução do Conselho Universitário n.º 11, em caráter excepcional e temporário, como alternativa às atividades presenciais de ensino. “Esse retorno das atividades de ensino de forma remota consiste principalmente no cumprimento da missão e do compromisso social e institucional da Ufac com a formação acadêmica de seus alunos e com a socialização do conhecimento”, concluiu a pró-reitora Ednaceli Damasceno.

Com o intuito de auxiliar a comunidade do novo coronavírus, a Ufac preparou-se com um grupo de trabalho acadêmico para elaborar um plano de contingência que expõe estratégias de ensino, pesquisa e extensão diante da situação pandêmica.