Saiu o resultado final do concurso da saúde no Iapen; veja a lista

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) divulgaram nesta quarta-feira, 21, o resultado final e homologação do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de nível médio e superior para atuação na Unidade Básica de Saúde do Complexo Penitenciário de Rio Branco.

Os nomes dos candidatos e suas respectivas informações estão dispostas no edital de nº 020 Seplag/Iapen. O resultado do processo está disponível na página 18 do Diário Oficial do Acre de nº 12.905, organizado por ordem de classificação referente aos cargos, seguido do número de inscrição, nome do candidato e nota.

Os cargos pleiteados, por sua vez, foram: técnico em enfermagem, microscopista, auxiliar de farmácia, auxiliar de saúde bucal, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, cirurgião-dentista, médico e nutricionista, que garantirão a continuidade do funcionamento dos serviços de saúde prisional da capital.

Os candidatos poderão obter informações referente a esse Processo Seletivo Simplificado junto ao Instituto de Administração Penitenciaria do Acre (Iapen) pelos telefones (68) 3223-2257 ou (68) 3223-9833, das 8 às 12h, e também na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio do endereço eletrônico: [email protected].

Acesse o edital