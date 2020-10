A coordenação da campanha do candidato a prefeito da coligação PT/PSOL/PC do B, que tem como candidato o deputado Daniel Zen, decidiu mudar completamente a estratégia de ação. Acabou o estilo “paz e amor” com os adversários. A ordem agora á “pau pra comer sabão e pau pra saber que sabão não se come”.

A decisão se deu com base em pesquisas eleitorais que apontam o candidato do partido patinando, mas com possibilidade real de crescimento. O foco será a gestão atual da prefeita Socorro Neri (PSB), que era a vice de Marcus Alexandre.

Outro motivo para a mudança da música de Zen são as reclamações que ele tem ouvido da população sobre o abandono da cidade, principalmente a falta de água e as ruas esburacadas. Nos próximos programas eleitorais já se verá a mudança no discurso do candidato petista.

Porém, as propostas para uma nova gestão com o “jeito do PT governar” continuarão sendo apresentadas. Zen também deverá mostrar o legado que os petistas deixaram ao longo das gestões dos ex-prefeitos Raimundo Angelim e Marcus Alexandre. Vem artilharia pesada.

Cadê a Justiça Eleitoral?

Bem que o Tribunal Regional Eleitoral (TER) poderia dar uma brecada nesse festival de pesquisas que, notadamente, estão prejudicando as eleições, o processo democrático e confundindo a cabeça do eleitor. Não é possível tamanha disparidade de uma pesquisa para outra. Na verdade, é um acinte a lei. A Polícia Federal poderia fazer uma investigação para verificar possíveis fraudes apesar da aparência de legalidade.

Pesquisas com dinheiro público

Todas as pesquisas direta ou indiretamente são pagas com recursos públicos para fazer o eleitor de besta. E não é barato!

Dança das cadeiras

Depois das eleições, independentemente dos resultados, haverá uma dança de cadeiras para as eleições de 2022. PT e PSB devem perder lideranças se acontecer o que foi acordado.

“Aquele que passando se mete em questão é como pegar um cão bravo pelas orelhas”. (Salomão, o sábio)

. Depois que vazou uma pesquisa de que Tião Bocalom estaria liderando pesquisas a enxurrada de candidatos a vereadores de outros partidos e coligações acelerou.

. Rio Branco é terra de muro baixo!

. Atacar a mãe do vice-governador Major Rocha foi um erro.

. Crítica é como medicamento tem que ter a dose certa.

. Não fosse o apoio do governador Gladson Cameli a candidatura da prefeita Socorro Neri não tinha desatado.

. O secretário Moisés Diniz é um dos assessores mais leais ao governador, só precisa tirar o pé do acelerador.

. O PROGRESSISTA tá mais pra casa da Noca do que da Joana.

. Consta que os ex-presidentes Lula e Dilma vão fazer gravações pedindo votos para os candidatos a prefeito do partido no Acre.

. No caso, Mâncio Lima, Xapuri e Brasiléia.

. Lula sempre teve um chamego com Xapuri e Brasiléia.

. Jorge Viana, Edvaldo Magalhães, Sérgio Oliveira, Flaviano Melo…deixa pra lá!

. Em uma campanha eleitoral dinheiro é importante, mas não é tudo!

. Dezenas de candidatos a vereadores não estão nem aí para o candidato a prefeito, querem mesmo é ganhar um trocado que a vida está difícil.

. Bom dia!