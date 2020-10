Daniel Zen condena desabastecimento para forçar privatização do Depasa     

O deputado Daniel Zen retomou a questão do Depasa, que hoje, só em Rio Branco, deixou 16 bairros sem água nesta terça-feira (20).

“Tenho tido a oportunidade de andar por muitos bairros e a fala é uma só: o principal problema é a falta de água”, disse.

A cada semana, diz Zen, uma desculpa diferente de parte do governo do Estado. “Nesta semana veio a notícia de que os três ex-diretores foram denunciados pela polícia”, lembrou o deputado do PT.

“Todos os seis candidatos estão juntos no governo disputando pra ver quem ocupa mais cargos. Para quê? O problema do Depasa está se agravando”, disse.

O desabastecimento é hoje o principal problema dos bairros de Rio Branco. “E qual é a proposta? Vender o Depasa”, criticou. “E o que vai acontecer? Vai aumentar a conta de água”.

Zen pediu a devolução do sistema ao município de Rio Branco, alegando que essa responsabilidade é de fato das prefeituras.

A receita do Depasa em Rio Branco é de R$2,5 milhões com cerca de 90 mil unidades consumidores. Mas, segundo ele, o cadastro está desatualizado e Rio Branco já tem 150 mil unidades consumidoras. “Tem de atualizar o cadastro”.

Ele também falou sobre os interesses no sucateamento do Depasa, os quais envolvem, segundo ele, a indústria dos caminhões-pipa.