Pesquisa explica como a Covid-19 se espalhou pelo Vale do Juruá; assista

A Agência Fapesp, da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, iniciou nesta segunda-feira (19) a publicar os bastidores da pesquisa que busca explicar a disseminação da Covid-19 no oeste do Acre, região do Vale do Juruá.

Marcelo Urbano Ferreira e Marly Augusto Cardoso, pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) e da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP), respectivamente, investigam, com apoio da Fapesp, a dinâmica de transmissão do SARS-CoV-2, que já matou 650 entre as cerca de 30 mil pessoas contaminadas no Acre.

Em agosto, eles ficaram um período em Mâncio Lima, uma pequena cidade perto da fronteira com o Peru, coletando material de pesquisa que fará uma radiografia da Covid-19 na região. No primeiro episódio da série Diário de Campo – Vale do Juruá, da Agência Fapesp, Ferreira e Cardoso relatam, em texto e vídeo, a viagem – em plena pandemia – e os preparativos antes de dar início à pesquisa.

Asssista o episódio 1: outras informaões no portal da Agência Fapesp.