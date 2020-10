Ministro anuncia nova fase das obras finais da ponte sobre o Rio Madeira; veja imagens

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, anunciou neste domingo (18) que as obras da ponte sobre o Rio Madeira, em Abunã (RO), estão em uma nova fase com a concretagem e a armação das vigas pré-moldadas da estrutura.

“Quem não conhece o Norte, não imagina como uma obra como a Ponte do Abunã é transformadora. Grandiosa em tamanho e importância, a estrutura vai conectar por terra o Acre a Rondônia e ligar o ao Pacífico, via Peru“, disse o ministro, que intensificou seus pronunciamentos públicos sobre a ponte que, diz ele, é garantia de desenvolvimento, conectividade e competitividade.

O Dnit segue com os trabalhos de terraplenagem e de construção do elevado. O presidente Jair Bolsonaro deve inaugurar a ponte do Madeira em dezembro.