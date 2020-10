Filme “3 refeições”, da acreana Maria Maia, será exibido em festival de Los Angeles

Com direção da documentarista e poetisa acreana Maria Maia, o filme é o registro documental da ruptura de fronteiras sociais e econômicas dos antigos 36 milhões de miseráveis brasileiros.

O documentário será exibido no Los Angeles Brazilian Film Festival 2020, de 21 a 25 de outubro de 2020. O evento, criado em 2008, é tido como o festival de cinema brasileiro de maior prestígio no exterior. É estratégico por sua proximidade com Hollywood. Já exibiu mais de 800 títulos e premiou mais de 300 profissionais brasileiros.

Gente que saiu da extrema pobreza e ascendeu a um inédito cotidiano de dignidade cidadã. O documentário parte da “Caravana da Cidadania Contra a Fome – Viagem ao Brasil Real”, realizada em 1993, quando Lula refez a trajetória da viagem feita na infância, saindo de Garanhuns e chegando a São Paulo. Percorre, ainda, a década de políticas públicas contra a fome, através de entrevistas com personalidades que se sobressaíram na luta pelo fim da extrema miséria no Brasil. Guiado através das figuras de Antônio Conselheiro e Lula, 3 Refeições alcança, enfim, o sentimento de felicidade na cozinha brasileira — símbolo da mudança de vida das famílias que livraram seus descendentes da fome.

Maria Maia nasceu no Acre e adotou Brasília, tendo estudado Sociologia e Antropologia na UnB, onde fez o mestrado em Comunicação Social. Poeta e escritora, publicou poemas em antologias, jornais e revistas; publicou os livros Desejante (2018) e Quase toda poesia (2019); e o ensaio Villa-Lobos pelo Mundo toca a Alma Brasileira. Já realizou 63 filmes, entre curtas, médias e longas, tendo trabalhado 20 anos como roteirista e diretora de filmes na TV Senado, onde produziu títulos de grande importância e sobre personagens como Claude Lévi-Strauss, Candido Portinari, Glauber Rocha, Darcy Ribeiro, Chico Mendes entre outros. Já como produtora independente, produziu e dirigiu os curtas Inferno e paixão; Espelhos Abomináveis; Reservas Extrativistas na Amazônia; Deuses no Juruá (em co-direção com Rogério Sganzerla); e os longas 3 Refeições e Sonia e Lygia, sobre as irmãs multiartistas Sonia Lins e Lygia Clark, em processo de lançamento.