Polícia Militar prende dois homens com aproximadamente 10 KG de drogas

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) – Companhia de Choque, prendeu dois individuios, na noite desta quinta-feira,15, por tráfico de entorpecentes, no bairro Vitória, em Rio Branco.

No local, os militares se depararam com vários homens, em atitude suspeita, que tentaram fugir da abordagem sendo contidos dois deles.

Foram oram encontradas 9 garrafas plásticas com substância aparentando ser cocaína, 02 garrafas de 2 litros com oxidado de cocaína, 07 garrafas plásticas com substância similar a anterior e mais duas garrafas com substância usada na produção de droga. A soma de todo material chega a aproximadamente 10 kg de drogas.