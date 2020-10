Dia D de multivacinação: 55 salas e vários pontos para tomar a vacina em Rio Branco 

Hoje, 17 de outubro, é o Dia D da Campanha Contra a Poliomelite e de Multivacinação no Acre. Em Rio Branco, a meta é vacinar 23.853 crianças de um ano a menor de cinco anos de idade.

Estão disponibilizadas 55 salas de vacinas e neste Dia D as Uraps, Policlínica Barral y Barral e outros pontos estarão funcionando, de forma a facilitar o acesso aos pais que não têm disponibilidade de levar seus filhos à unidade de saúde durante a semana.

Há ainda postos de vacinação na Casa da Amizade e no Via Verde Shopping, em parceria com o Rotary Club.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite oral bivalente (VOPb) termina no dia 30 de outubro de 2020, simultaneamente com a campanha nacional de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação das crianças e dos adolescentes menores de 15 anos de idade.

A multivacinação tem por objetivo atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, conforme situação vacinal encontrada de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação. Atualmente são oferecidas 18 vacinas para crianças e adolescentes, com esquemas vacinais diferenciados.