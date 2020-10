Cúpula do TRE inspeciona cartórios eleitorais no Vale do Acre

Com o objetivo de prestar apoio ao primeiro grau de jurisdição, a quem compete grandes responsabilidades no período das eleições, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargadora Denise Bonfim, realizou, nos dias 15 e 16 deste mês, visitas técnicas à 8ª, 6ª e 2ª Zonas Eleitorais, com sedes em Senador Guiomard, Brasileia e Xapuri, respectivamente.

Para a agenda, a desembargadora-presidente esteve acompanhada do vice-presidente e corregedor da Corte, desembargador Luis Camolez, do juiz-auxiliar da Presidência, Lois Arruda, e do diretor-geral do TRE-AC, Jonathas Carvalho.

A primeira parada da Administração do Tribunal foi no município de Senador Guiomard, sendo recebida pelo chefe de cartório da 8ª ZE. Após, a desembargadora-presidente Denise Bonfim, também acompanhada de sua equipe, deslocou-se, respectivamente, às cidades de Brasileia e Xapuri, onde reuniu-se com os juízes Gustavo Sirena (6ª ZE) e Luís Pinto (2ª ZE).