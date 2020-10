Rebanho bovino chega a 3,5 milhões de cabeças no Acre       

Em 2019, o rebanho bovino do Acre, que vem em escala crescente desde 2017, cresceu 6,2% em 2019, em relação ao ano anterior.

O número de reses no Acre chegou a 3,509 milhões. Em relação ao rebanho de suínos, foram contabilizados em 2019, 149,8 mil cabeças, um aumento de 4,8% em relação a 2018.

Os dados foram publicados nesta sexta-feira (16) pelo IBGE, através da Pesquisa da Pecuária Municipal de 2019.

