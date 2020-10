Petecão diz que estão querendo intimidar juiz Giordane Dourado   

O senador Sergio Petecão manifestou-se nesta sexta-feira (16) sobre o cernário eleioral de Rio Branco, considerando perseguição ao juiz eleitoral Giordane Dourado. “Não posso é ser covarde e me calar diante de tanta hipocrisia. Muito estranha essa campanha tentando denegrir a imagem do juiz, dr. Giordane”, disse Petecão.

Dourado tem sua atuação questionada pelo Ministério Público Eleitoral por ter a esposa trabalhando para a campanha de Roberto Duarte, candidato do MDB à prefeitura de Rio Branco.

“Quer dizer que sua esposa não pode trabalhar no gabinete de um deputado estadual? E os familiares outros juízes, desembargadores, procuradores , promotores, que hoje estão pendurados no governo estadual e no governo municipal”, disse o senador, cuja esposa, Marfisa, é vice em outra chapa. “É preciso que joguem limpo, o jogo tem que ser claro. Temos que saber quem está por trás dessa armação . Estão querendo é intimidar o juiz”, afirma.