Com explosão do  delivery na pandemia, Rio Branco tem 1,2 mil motoboys em atuação        

O serviço de delivery em motocicletas foi um dos segmentos que mais cresceram no Acre nesta pandemia.

Os motoboys se reuniram em grupos que somam pelo menos 1,2 mil trabalhadores em Rio Branco –uma grande família como eles se denominam.

“A grande maioria de nós é pai ou mãe de família e queremos ser reconhecidos pelo bom serviço que prestamos à sociedade. Nesse momento de pandemia somos nós que entregamos quase tudo que a população consome, dos lanches às compras do mercado”, relatou Jackson Araújo, representante da Família Motoboys Acre, em reunião com representantes do governo do Estado.

“A profissionalização desse serviço também depende dos critérios estabelecidos pelas plataformas de delivery. Além do que pode ser feito neste momento pelo Detran, buscaremos parcerias com outras instituições públicas para auxiliar no atendimento às demandas desses trabalhadores”, disse Luiz Fernando Duarte, diretor do Detran.