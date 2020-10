PM retém madeira ilegal no Polo Naval de Cruzeiro do Sul       

Homens do 6°BPM receberam denúncia de possível ilícito ambiental e apreendeu 8m³ de madeira sem documentação no Polo Naval de Cruzeiro do Sul e prendeu dois autores de furto, além de ter recuperado arma de fogo.

Ao chegar no local o grupamento se deparou com um caminhão Mercedes-Benz de cor branca em um depósito com aproximadamente 8m³ de madeira sem o Documento de Origem Florestal.

vindo da fundiária do ramal dois o autor informou que estava fazendo somente o transporte e armazenamento. Mediante constatação do crime ambiental foi dada voz de prisão ao autor e conduzido à delegacia para que possa ser tomada às providências cabíveis.

Na sequência, os PMs receberam informes da ocorrência de um arrombamento a residência e furto de uma arma de fogo calibre 22. Por volta da das 23h desta terça-feira (13) os suspeitos foram capturados e acabaram confessando, entregando a arma que estava escondida na mata. Nessa ação os malandros disseram que roubaram um frango e a quantia de R$ 40 naquela residência.